Violenti temporali in Georgia, cancellati oltre 500 voli ad Atlanta

Oltre 500 voli in partenza e in arrivo all'aeroporto internazionale di Atlanta sono stati cancellati e altri 617 hanno portato ritardo a causa del maltempo che ha colpito la capitale della Georgia, negli Usa. Altri 90 aerei sono stati dirottati sulla Florida. Per ragioni di sicurezza, la Federal Aviation ha anche ordinato l'evacuazione della torre di controllo. Alcuni video diventati virali sui social mostravano centinaia di persone bloccate in aeroporto che dormivano sui pavimenti delle sale d'imbarco, mentre altri facevano vedere i fulmini impressionanti che hanno illuminato a giorno la città.