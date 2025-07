Rimossa la gru che bloccava i voli, l'aeroporto di Catania torna operativo

L'aeroporto di Catania non è stato operativo per un breve periodo nella mattina di giovedì 3 luglio. La Sac, società che gestisce lo scalo, ha comunicato che, a "causa dell'assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea per la presenza di ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo poste a ovest della pista, è stata disposta l'interruzione dei voli in partenza e in arrivo". Il problema era collegato alla presenza di un'alta gru rimasta nell'area esterna dello scalo per lavori notturni.