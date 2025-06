Trenitalia: "Forti ritardi sulla Roma-Napoli fino a quattro ore"

Un incendio, infine, ha bloccato un Intercity Napoli-Frosinone all'altezza di Caianello, come denunciato dal deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli. "Ci hanno lasciato fermi per oltre un'ora e mezza sotto il sole, senza acqua né assistenza - ha detto una passeggera secondo quanto riferito da Borrelli -. Il treno è stato soppresso senza alcuna comunicazione chiara sulla nostra sorte. Ci è stato detto che un altro convoglio ci avrebbe portato a Venafro, ma era già pienissimo. La gente si è lanciata per entrare, ma non c'era spazio, non si respirava". "Siamo davanti all'ennesima vergogna che colpisce i viaggiatori delle ferrovie italiane - incalza il parlamentare -. Treni soppressi, zero assistenza, caos e panico. I cittadini vengono lasciati soli, trattati senza alcun rispetto. È inaccettabile che il ministro Salvini parli ogni giorno del Ponte sullo Stretto, quando in realtà chi viaggia in treno subisce ogni pesanti disagi".