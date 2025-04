Circolazione dei treni in tilt in Puglia: prima l'investimento di un gregge di pecore, poi guasto sulla linea adriatica per maltempo

Esodo pasquale verso la Puglia bloccato da guasti e rallentamenti per chi ha scelto di spostarsi in treno dal Nord. Il caos è scoppiato nel pomeriggio del 17 aprile, con ripercussioni nella giornata del 18. Un frecciarossa diretto a Brindisi ha investito un gregge di pecore tra Incoronata e Orta Nova, nel Foggiano, sulla linea che collega Foggia a Bari. Successivamente, a peggiorare la situazione della circolazione ferroviaria in Puglia, è intervenuto un guasto alla linea elettrica sempre nella stessa tratta, per via delle forti raffiche di vento che hanno abbattuto un palo della luce. Il risultato? Ritardi fino a tre ore per i convogli in viaggio, cancellazioni dei regionali e, a cascata, forti disagi da Venezia in giù su tutta la linea adriatica nelle 24 ore successive. Triduo pasquale saltato, dunque, per i passeggeri in viaggio.