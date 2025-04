A Pasqua trasporti più cari anche del 468%: il volo Milano-Brindisi costa più di quello per New York

Per chi parte dallo scalo milanese di Linate la situazione è particolarmente critica. Prenotando un volo per Brindisi con partenza venerdì 18 aprile e ritorno martedì 22 aprile, la spesa minima è di 619 euro, addirittura superiore al costo di un biglietto di andata e ritorno per New York nelle stesse date (571 euro con uno scalo). Non va meglio per altre destinazioni del Sud: 518 euro per volare a Catania, 499 euro per Palermo e 460 euro per Cagliari.