Vacanze di Natale, nasce il "Sicilia Express": un treno low cost che collega il Nord e il Centro Italia con la regione

Caro Natale, quanto ci costi quando si tratta di viaggiare. Soprattutto in Sicilia. Così per aiutare chi vuole ritornare a casa per le Feste nasce il "Sicilia Express", un treno low cost che collegherà il Nord e il Centro Italia con la regione. L'iniziativa è stata messa in campo dal governo regionale siciliano in collaborazione con le Ferrovie dello Stato "per offrire un mezzo alternativo ed economicamente accessibile in un periodo in cui l'aumento della domanda fa lievitare i prezzi del trasporto", si legge sul sito della Regione Siciliana. Il treno sarà disponibile il 21 dicembre per l'andata e il 5 gennaio per il ritorno. Partirà da Torino e toccherà alcune tra le principali città della Penisola prima di arrivare a Messina. Il risparmio è notevole, ma il tragitto ha dei tempi un po' dilatati: il costo di un biglietto parte da 29,90 euro, per un viaggio della durata di circa 18 ore.