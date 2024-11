Caro voli in Sicilia per Natale: i bonus non bastano, ecco quattro proposte per risolvere la situazione

Ogni anno la solita storia: con l'avvicinarsi del Natale o delle vacanze estive, ci troviamo ad affrontare il caro voli per la Sicilia. I prezzi subiscono un'impennata vertiginosa. Il caro voli verso la Sicilia è un fenomeno ricorrente che ovviamente crea un disagio significativo per chi deve viaggiare, sia per motivi familiari che per lavoro. E ogni anno, come sempre, tutti a dire che è inaccettabile che i cittadini siciliani e i turisti debbano affrontare costi esorbitanti per spostarsi, soprattutto in un periodo in cui -perdonate la banalità- il ritorno a casa o la voglia di vacanza dovrebbero essere momenti di serenità e non di stress.