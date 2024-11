Assoutenti: "Bene Ryanair sui rimborsi, ora la vera emergenza è il caro-voli"

Secondo Assoutenti, nel 2024 gli extra-costi applicati dalle compagnie aeree in fase di acquisto di un biglietto varranno 124 miliardi di euro a livello globale. "Essi rappresentano una giungla pericolosa per i consumatori", ha spiegato il presidente Gabriele Melluso. "Tra balzelli per bagaglio a mano, ingressi prioritari, scelta del posto a sedere e coperture assicurative varie, chi si appresta ad acquistare un volo è bersagliato da servizi accessori a pagamento non sempre trasparenti. E che rappresentano un enorme business per le compagnie low cost".