Antitrust, Ryanair rimborserà i costi extra del check-in

Grazie agli impegni accolti dall'Antitrust, Ryanair rimborserà integralmente - per un importo pari a 55 euro, ovvero l'intero costo del check in effettuato in aeroporto - tutti i consumatori che, tra il 2021 e il 2023, hanno inviato un reclamo alla società non conoscendo le condizioni applicabili al check-in online. Inoltre, tutti i consumatori che nello stesso periodo hanno effettuato prenotazioni di un volo (che sono state in totale oltre 100mila) e il check-in in aeroporto, pagando il relativo supplemento, riceveranno un ristoro di 15 euro o, in alternativa, un voucher del valore di 20 euro utilizzabile per acquistare servizi di Ryanair DAC. Dunque, considerando le oltre 100mila prenotazioni - che corrispondono almeno a oltre 100mila consumatori - la cifra che la società si è impegnata a rimborsare si aggira intorno al milione e mezzo di euro.