Trenitalia, da gennaio rimborsi automatici per ritardi e cancellazioni: ecco cosa cambia

I passeggeri che subiscono un ritardo potranno scegliere tra diverse opzioni per il rimborso, a partire dalla restituzione in denaro con l'accredito della somma direttamente in base al metodo di pagamento utilizzato senza bisogno di richieste da parte dei passeggeri. Tale pagamento verrà effettuato dalla società entro 30 giorni dal viaggio. Ciò vale solo per i biglietti elettronici, come specificato dall’Ad di Trenitalia Luigi Corradi. Per i biglietti cartacei, resteranno invece in vigore le procedure tradizionali, che richiedono una richiesta formale di rimborso. In alternativa, si potrà scegliere un voucher per l'acquisto di nuovi biglietti su altre tratte e servizi Trenitalia. In caso di ritardi significativi, i passeggeri avranno anche la possibilità di cambiare il biglietto senza costi aggiuntivi per un altro treno nella stessa giornata.