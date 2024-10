Guasto tecnico alla sala radar del Nord Ovest: disagi negli aeroporti di Lombardia, Piemonte e Liguria

Se un volo di Wizzair in arrivo da Tirana a Orio al Serio è atterrato a Bologna, peggio è andata a un volo Ryanair da Amburgo che, invece di atterrare in Italia, si è fermato a Memmingen, cento chilometri da Monaco di Baviera. E ancora un volo da Castellon de la Playa ha fatto tappa in Francia a Marsiglia. Ma altri voli sono stati dirottati a Venezia, Trieste, Roma. "Sono prigioniera su un volo dirottato su Fiumicino" ha scritto via social una passeggera a Vueling chiedendo spiegazioni. E c'è chi non ha rinunciato all'ironia con commenti come "hanno messo un chiodo anche a Malpensa", riferimento ai problemi di circolazione dei treni di due settimane fa dovuti a un chiodo che ha tranciato un cavo durante lavori di manutenzione. Oltre a ritardi e voli dirottati molte sono state anche le cancellazioni. Ulteriore problema di questa domenica pomeriggio, giornata in cui tipicamente i turisti rientrano a casa dopo le vacanze o week-end di svago.