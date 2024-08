Turbolenza in volo, atterraggio d'emergenza a Roma: ferite due assistenti di volo

L'Airbus ha incontrato la turbolenza intorno alle 13.00 mentre si trovava a 8.588 metri di quota e viaggiava a 779 chilometri orari. Lo sbalzo si è verificato mentre il personale di volo stava preparando i carrelli per il pranzo e non aveva le cinture allacciate. I piloti hanno poi deciso di deviare il percorso e atterrare a Fiumicino per permettere alle due assistenti di volo ferite di ricevere i primi soccorsi. Al quotidiano The Mirror una passeggera ha raccontato che "due membri dell'equipaggio di cabina sono rimasti feriti con una gamba rotta, il che ha comportato un atterraggio d'emergenza a Roma per essere portati in ospedale". L'Ansv sta indagando per capire se si sia trattato di un evento improvviso o visibile sui radar meteo di bordo e quindi sottovalutato.