Ciampino, aereo con a bordo Guido Crosetto costretto a un atterraggio d'emergenza

Crosetto era insieme con il suo staff a bordo del Falcon 900, quando è stato rilevato del fumo all'interno del vano bagagli. Tutti i passeggeri sono stati fatti evacuare dall'aereo e non si registrano feriti o intossicati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il velivolo e capire meglio le cause del fumo.