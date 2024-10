Treni in tilt e Italia paralizzata per un semplice chiodo: ecco com'è andata mercoledì

Un guasto strano, perché "i sistemi di sicurezza prevedono che, quando partono i gruppi di continuità, venga inviato un segnale di allarme alla centrale operativa, in modo che i tecnici possano intervenire prontamente. Non è successo. Così come non ha funzionato la seconda linea elettrica, che avrebbe dovuto sostenere il guasto della prima. Com’è stato possibile?". E l'ipotesi è che il cavo non sia stato "tranciato di netto e questo ha comportato che la rete desse comunque segnali, seppur discontinui". Una "circostanza rara" che ha mandato tutto in tilt.