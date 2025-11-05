Treni, arriva il piano per l'alta velocità Ue entro il 2040

La Commissione europea ha adottato il nuovo piano d'azione per l'alta velocità ferroviaria, che definisce le misure necessarie per creare entro il 2040 una rete europea più veloce, più interoperabile e meglio collegata. L'obiettivo è ridurre i tempi di percorrenza e rendere il trasporto ferroviario un'alternativa più attraente al trasporto aereo a corto raggio, aumentando così il numero di passeggeri e dando impulso alle economie regionali e al turismo. Basandosi sulla Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), il piano prevede di collegare i principali nodi a velocità pari o superiori a 200 km/h.