Ue, nuova indagine su X per i "deepfake" sessuali di Grok

"I deepfake sessuali non consensuali di donne e bambini sono una forma violenta e inaccettabile di degradazione", ha dichiarato in una nota la vicepresidente della Commissione Henna Virkkunen. "Con questa indagine, stabiliremo se X ha rispettato i propri obblighi giuridici ai sensi del Digital Service Act o se ha trattato i diritti dei cittadini europei, compresi quelli di donne e bambini, come danni collaterali del proprio servizio", ha aggiunto Virkkunen.