Elon Musk lancia Grokipedia: l'enciclopedia IA che sfida Wikipedia

Il cuore della nuova piattaforma è Grok, il chatbot lanciato da xAI e integrato nella rete sociale X (ex Twitter). Grok è stato addestrato per comprendere e generare risposte in linguaggio naturale, e ora assume il ruolo di "curatore" dei contenuti di Grokipedia. Secondo Musk, questo approccio garantisce un maggiore controllo sulla qualità e l'accuratezza delle informazioni, riducendo il rischio di distorsioni o manipolazioni ideologiche tipiche delle piattaforme aperte. Musk ha più volte sottolineato i rischi e le potenzialità dell'intelligenza artificiale, definendola "una delle sfide più grandi per l'umanità". Già in passato aveva lanciato l'allarme sui pericoli di un'IA fuori controllo.