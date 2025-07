Ue dopo richiesta della Polonia valuta indagine su Grok, l’AI di Elon Musk

La Commissione europea ha ricevuto una richiesta ufficiale dalla Polonia per avviare un'indagine sul chatbot Grok AI, sviluppato da Elon Musk e integrato nella piattaforma X (ex Twitter). Lo ha confermato Thomas Regnier, portavoce Ue per il Digitale, spiegando che l’esecutivo di Bruxelles è "in contatto con le autorità nazionali e con X" e che "la richiesta sarà esaminata con attenzione, rispondendo nei tempi dovuti". Secondo Regnier, Grok è parte integrante di X, una piattaforma già designata come Very Large Online Platform ai sensi del Digital Services Act (DSA), la normativa europea sui servizi digitali. "Questo comporta l’obbligo, per X, di valutare e ridurre i rischi connessi a tutti i suoi servizi, incluso Grok", ha chiarito il portavoce. "Trattiamo con la massima serietà eventuali problematiche di questo tipo".