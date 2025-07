Intelligenza Artificiale, la Turchia blocca Grok su X per una poesia blasfema su Erdogan e sua madre

La procura generale di Ankara ha ordinato il blocco di Grok, l'assistente di Intelligenza artificiale della piattaforma X di proprietà di Elon Musk, dopo alcuni insulti contro il presidente Recep Tayyip Erdogan e sua madre. Offese sarebbero state rilevate anche l'eroe nazionale e padre della Turchia moderna Ataturk. Il tribunale competente ha emesso così un provvedimento di stop per la chatbot dopo aver aperto un'inchiesta su una poesia blasfema contro il presidente e lo ha inviato all'Autorità per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione turca (BTK) perché lo inoltrasse al fornitore di accesso. Lo riportano i media locali, secondo cui, dopo l'ultimo aggiornamento, Grok aveva iniziato a fornire agli utenti risposte offensive visualizzate, poi, da oltre 2 milioni di utenti in Turchia.