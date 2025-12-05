Logo Tgcom24
Dall'Ue multa da 120 milioni a X per violazione legge sui servizi digitali

05 Dic 2025 - 12:35
La Commissione Ue ha inflitto una multa da 120 milioni a X di Elon Musk per aver violato gli obblighi di trasparenza previsti nella legge europea sui servizi digitali. Si tratta della prima decisione di non conformità adottata ai sensi del Dsa, che vuole mettere fine al far West online. Le violazioni includono il design ingannevole della spunta blu, la mancanza di trasparenza dell'archivio pubblicitario e la mancata fornitura di accesso ai dati pubblici per i ricercatori. Ancora in corso l'indagine per sospette violazioni del Dsa legate alla diffusione di contenuti illegali. 

