Multa Ue da 798 milioni per il Marketplace di Facebook

In particolare, la Commissione ha riscontrato che Meta ha abusato della sua posizione dominante in violazione dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), legando il suo servizio di annunci online Facebook Marketplace al suo social network Facebook. "Ciò significa che tutti gli utenti di Facebook hanno automaticamente accesso e vengono regolarmente esposti a Facebook Marketplace, che lo vogliano o meno", si legge nel comunicato di Bruxelles. La Commissione ha quindi rilevato che i concorrenti di Facebook Marketplace possono essere preclusi in quanto il vincolo conferisce a Facebook Marketplace un vantaggio sostanziale nella distribuzione che i concorrenti non possono eguagliare. Meta avrebbe anche imposto unilateralmente condizioni commerciali sleali ad altri fornitori di servizi di annunci online che fanno pubblicità sulle piattaforme di Meta, in particolare sui social network Facebook e Instagram. Questo permette a Meta di utilizzare i dati relativi agli annunci generati da altri inserzionisti ad esclusivo vantaggio di Facebook Marketplace", precisa la Commissione europea nella nota.