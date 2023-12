Meta, Agcom sanziona Instagram e Facebook con una multa di 5,85 milioni

Un provvedimento analogo era stato stabilito anche per Google Ireland e Twitch Interactive Germany GmbH. Quanto a Meta, fa sapere l'Agcom in una nota "è stata ritenuta responsabile, in quanto titolare dei mezzi di diffusione, ossia le piattaforme di condivisione video Facebook e Instagram, per i 32 contenuti 'sponsorizzati'. In particolare, è emerso come la Società non si sia limitata a ospitare, con modalità puramente tecniche, passive e automatiche, i contenuti caricati dagli utenti, ma abbia offerto un vero e proprio servizio pubblicitario tale circostanza mette la stessa Società in condizione di conoscere l’illiceità del contenuto".