Truffe online, attenzione alle richieste di denaro su WhatsApp

"Mamma ho avuto un incidente: mi servono urgentemente i soldi", "papà, mi si è rotto il telefono e ti sto scrivendo con quello di un mio amico. Devo andare in negozio a ricomprarlo". Questi sono alcuni dei messaggi che di recente hanno fatto squillare i telefoni di diversi utenti di WhatsApp. Se li ricevete, non credeteci: si tratta di una truffa, particolarmente insidiosa perché proveniente da contatti conosciuti, in aggiunta su una piattaforma che potrebbe sembrare più "resistente" alle frodi rispetto ai "classici" messaggi.