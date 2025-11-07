Allarme truffe telefoniche, sempre più diffuso in Italia il "codice di famiglia"

Per reagire a questa ondata di truffe, si sta diffondendo anche in Italia il cosiddetto "codice di famiglia", già sperimentato negli Stati Uniti. Si tratta di una parola o frase segreta, scelta in anticipo e conosciuta solo da parenti stretti, che serve a verificare se chi chiama è davvero chi dice di essere. Il sistema, sebbene non infallibile, può fare la differenza. Basta chiedere: "Qual è il nostro codice di famiglia?" e verificare la risposta. Se l'interlocutore esita o non risponde correttamente, è molto probabile che si tratti di un tentativo di truffa. Tuttavia, gli esperti ricordano che non basta una parola segreta per sentirsi al sicuro: è importante mantenere la calma, non fornire mai dati personali e contattare subito le forze dell'ordine.