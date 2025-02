Livorno, si fingeva carabiniere per truffare anziani: arrestato

Un 47enne napoletano, presunto "truffatore seriale", ritenuto responsabile di due raggiri riusciti e quattro tentati ai danni di anziane residenti in diversi comuni dell'isola d'Elba (Livorno), è stato arrestato dai carabinieri. Le indagini sono partite quando una 90enne ha raccontato di essere stata contattata da un falso maresciallo dei carabinieri che le chiedeva soldi, a titolo risarcitorio, per un incidente stradale causato dal figlio che si sarebbe trovato in caserma in stato di fermo. La prontezza dell'anziana, che ha subito contattato il figlio, ha fatto saltare la truffa. Nella stessa mattinata, una ultraottantenne, sempre dell'Elba, aveva ricevuto la stessa telefonata, anche qui senza esito. Infine una terza donna di 85 anni è invece caduta nel tranello, finendo per consegnare al truffatore, che si è presentato a casa sua, circa 2mila euro in gioielli d'oro.