Telefonia, truffati 3,9 milioni di italiani

Continuando a scorrere i dati dell’indagine emerge che i canali più utilizzati dai truffatori sono stati, sia per la telefonia fissa che quella mobile, i finti call center (63,3% fissa vs 47,1% mobile), le false email (25,6% fissa vs 42,9% mobile) e gli SMS (18,9% fissa vs 32,8% mobile). Per la telefonia mobile, in più di un caso su quattro, la truffa o il tentativo di frode sono avvenuti tramite la più moderna messaggistica istantanea (WhatsApp/Telegram). Purtroppo, nonostante il danno subito, più di un truffato su due (52%) non ha denunciato quanto è successo. Le ragioni principali per le quali non lo hanno fatto sono state il sentirsi ingenui (20%) e il fatto che non si voleva rendere noto quanto avvenuto a familiari e amici (15%).