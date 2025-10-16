Deepfake e truffe online: Consob oscura 17 siti che usavano volti di Meloni, Salvini, Schlein e Calenda

Clonavano volti e voci di politici famosi per offrire abusivamente servizi per le cripto-attività ed di investimento. La Consob ha ordinato l'oscuramento di tre siti internet che, per promuovere le iniziative di soggetti non autorizzati alla prestazione di servizi di investimento e su cripto-attività, ricorrevano a spot-truffa facendo leva sulla notorietà di esponenti di primo piano del mondo istituzionale italiano, come la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini, e gli onorevoli Elly Schlein e Carlo Calenda, del tutto estranei alla vicenda.