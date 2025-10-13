MyRaee, l'app che rivoluziona il riciclo dei rifiuti elettronici

Ogni anno in Italia ciascuno di noi produce oltre 16 kg di RAEE, ma meno del 40% viene gestito in modo corretto. MyRaee, che ha ricevuto anche il patrocinio del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, usa l'intelligenza artificiale per rendere semplice fare la cosa giusta con questo particolare tipo di rifiuti. La dispersione non controllata dei RAEE ha infatti un impatto negativo sull'ambiente, per la diffusione dei metalli pesanti, a livello economico, per la perdita di materie prime critiche, e sociale, alimentando traffici illeciti. Per Giuliano Maddalena, Direttore dei Consorzi Ecoped e Ridomus, MyRaee nasce appunto "per aiutare i cittadini a conoscere meglio il mondo dei rifiuti elettrici ed elettronici e a diventare protagonisti di una scelta responsabile. Con un semplice gesto, si può fare la differenza, contribuendo alla tutela dell'ambiente e scoprendo anche i propri diritti come consumatore. Rappresenta la nostra visione: innovazione digitale al servizio della sostenibilità e dell’economia circolare".