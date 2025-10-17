Bancomat, attenzione agli scontrini: il trucco usato per svuotare il conto

La truffa ha una dinamica semplice quanto efficace: i criminali si appostano nei pressi degli sportelli automatici, attendendo che qualche utente, dopo un prelievo o un pagamento, dimentichi lo scontrino nel cestino o sul pavimento. Quel foglio contiene più informazioni di quanto si pensi: numero parziale della carta, saldo residuo, codice identificativo del terminale e, in alcuni casi, dettagli aggiuntivi legati all'operazione effettuata.

Una volta recuperato lo scontrino, i truffatori agiscono in due modi. Il primo è diretto: abbinano i dati dello scontrino ad altre informazioni già in loro possesso, cercando di ricostruire l'identità del titolare e ottenere accesso al conto. Il secondo metodo è indiretto e sfrutta tecniche di social engineering: fingendosi operatori della banca, contattano la vittima e, con una scusa plausibile, chiedono conferma di alcune informazioni "per sicurezza". In questo modo, raccolgono ulteriori dati sensibili da usare per frodi successive.