Truffe online, quasi la metà dei nativi digitali ci casca e non è alfabetizzata sui temi finanziari

Per una generazione bloccata nello scroll infinito dei social è, invece, quasi naturale avere difficoltà a sviluppare una cultura della previdenza finanziaria: così 1 su 5 - indipendentemente da età e genere - non sa cosa sia una pensione integrativa e non ha mai pensato di approfondire l’argomento, 1 su 3 non sa di cosa si tratti ma se ne rammarica, 1 su 4 ha iniziato - in proprio o con il contributo dei genitori - a occuparsene, mentre 1 su 6 ci sta pensando ma per il futuro. I “previdenti”, comunque, tendono a crescere - come è naturale che sia - con l’aumentare dell’età. E sono nettamente maggiori nella componente maschile che in quella femminile.