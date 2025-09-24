Più di 30 anni per andare a vivere da soli: i giovani italiani lasciano casa 4 anni più tardi rispetto alla media europea

Leggermente più alta, ma comunque inferiore rispetto alla nostra, è l'età media nell'Est Europa, dove, dopo appena un quarto di secolo, i giovani si avventurano verso l'autonomia: è il caso della Repubblica Ceca (25,8 anni), della Polonia (26,7 anni) e dell'Ungheria (27,1 anni). E, volendo individuare delle tendenze generali, si può notare come l'età media aumenti progressivamente man mano che ci si sposta verso il Sud del Vecchio Continente.