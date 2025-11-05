Il Parmigiano Reggiano e il “suono” che custodisce un mito

Oggi sono solo venticinque i battitori attivi, distribuiti tra le cinque province d'origine (Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova alla destra del Po e Bologna alla sinistra del Reno). Si tratta, dunque, di una vera e propria élite di esperti, formati attraverso anni di apprendistato e pratica accanto ai maestri senior. Ogni gesto è frutto di sensibilità, esperienza e rispetto. Un mestiere che nessuna tecnologia può sostituire e che si fonda su un'arte fatta di ascolto e dedizione, anche perché parliamo dell’unica Dop al mondo a prevedere il controllo di ogni singola forma da parte di tecnici specializzati.