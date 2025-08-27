Università, uno su quattro lascia la propria regione per inseguire la laurea

È il caso della Basilicata - al primo posto con ben il 73% di ragazze e ragazzi che lasciano la propria residenza per motivi di studio - e della Valle d’Aosta, che conta una percentuale di partenze pari al 70%. Questo nonostante da quelle parti sia presente almeno un ateneo di prim’ordine. Lo stesso si potrebbe dire del Molise, che ha una quota di partenti del 56%, e delle due province autonome di Trento (50%) e Bolzano (45%).