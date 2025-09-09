In Italia si laureano solo i figli di laureati e appena una matricola su 3 finisce in tempo

Ciò è particolarmente evidente nel caso dei livelli avanzati: nel 2023, il 62% degli adulti con un livello di alfabetizzazione pari o superiore al livello 4 ha preso parte a percorsi di formazione formali e informali nell'ultimo anno. Al contrario, solo il 14% di coloro con un livello di alfabetizzazione pari o inferiore al livello 1 ha partecipato a tali attività, evidenziando una forte disuguaglianza nell'accesso a un apprendimento costante e continuo.