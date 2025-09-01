Medicina, inizia la corsa (a trazione rosa) dei 54mila aspiranti camici bianchi

Inizia la storica rivoluzione per il numero chiuso a Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. Dopo oltre vent'anni di test di ingresso è in arrivo quello… d'uscita: infatti l'iscrizione sarà libera, ma dopo poco meno di tre mesi di lezione - precisamente il 20 novembre - sarà già tempo del primo esame (nazionale), con una possibile replica il 10 dicembre.