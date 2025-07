Medicina, un aspirante camice bianco su due rimpiange ancora il "vecchio" test d’ingresso

“Come tutte le novità, anche il semestre aperto può spaventare oppure possono emergere criticità magari imprevedibili in fase di progettazione della norma. È normale che ci sia ancora un po’ di scetticismo da parte degli studenti, che probabilmente avrebbero accolto in forma plebiscitaria solo una abolizione piena del numero chiuso. Personalmente ritengo che il nuovo sistema sia un passo avanti, a patto che gli insegnamenti dei singoli atenei siano davvero allineati in termini di argomenti con le prove nazionali e pensati per preparare gli studenti non a superare un esame universitario tradizionale - come lo erano fino allo scorso anno - ma bensì un test standardizzato nazionale, con le relative e numerose simulazioni a tempo da svolgere. Altrimenti ci sarà ancora la necessità di ricorrere ai costosi corsi di preparazione privati, continuando ad alimentare questo proficuo quanto iniquo (per la meritocrazia) business”, così Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net.