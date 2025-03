Addio al test d'ingresso a Medicina: approvato il decreto e confermato il 'semestre filtro'

Ma attenzione: per ottenere i crediti in palio, gli studenti potranno ripetere questo semestre filtro per un massimo di tre volte. Se, una volta esauriti i tentativi, non dovessero riuscirci, non potranno più proseguire con il corso di Medicina. Come già anticipato nelle settimane precedenti, chi non ce la farà potrà continuare gli studi in un altro corso di laurea.