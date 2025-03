VIAGGIARE RISPARMIANDO Università all'estero "low cost": ecco i paesi dove si può studiare spendendo poco (almeno per le tasse)

Le opportunità per formarsi fuori dai confini nazionali pagando somme quasi simboliche, o in alcuni casi facendolo addirittura gratis, non mancano. Sia in Europa che in aree più distanti. In Germania, ad esempio, basta pagare una tassa amministrativa, mentre in Giappone le borse di studio coprono l’intero costo del percorso universitario