Il Cdm ha approvato un "decreto molto semplice che interviene sulla legge di ratifica del protocollo Albania, non sul contenuto del protocollo, rendendo possibile utilizzare la struttura già esistente anche per persone trasferite dall'Italia e non solo per quelle trasferite all'esito di procedure di soccorso in mare". Lo ha evidenziato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, aggiundendo che "ciò ci permette l'immediata riattivazione di quel centro che non perde le sue funzioni già previste e non viene snaturato".