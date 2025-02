Migranti, Meloni: "Determinati sul protocollo Italia-Albania, andiamo avanti" | "Corte giustizia Ue non comprometta politiche di rimpatrio"

"Abbiamo ridotto gli sbarchi del 60%, una riduzione avvenuta non a caso, ma sulla base di una miriade di accordi internazionali innanzitutto sotto l'egida e il lavoro preparatorio e diretto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e insieme con accordi operativi con le strutture di polizia dei paesi con i quali collaboriamo". Ha aggiunto Piantedosi. "Abbiamo favorito canali di ingresso regolari, mai come sotto il nostro Governo ci sono stati l'incremento di corridoi umanitari, di ingressi regolari al lavoro e stiamo strutturando il sistema di accoglienza per fare in modo che possa essere stabilmente capace di reggere l'urto ogni qualvolta dovesse esserci una situazione da noi non dipendente e che possa in qualche modo metterci Particolarmente alla prova - ha affermato - Siamo sicuri che questo non succeda, ma lo stiamo facendo con il piglio di rendere stabile un sistema di accoglienza che sia sostenibile, che non metta a repentaglio l'ordine pubblico nelle nostre città e che non sia legata a interessi affaristici di fornitori improvvisati".