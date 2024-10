Meloni: "Minacciata di morte dai trafficanti di esseri umani"

Secondo Giorgia Meloni, i centri per migranti in Albania "funzioneranno" e sono "la chiave di volta nella gestione dei flussi non solamente italiani". Per questo l'intesa "riscuote tanta attenzione da parte dell'Ue. Se tu migrante irregolare che paghi gli scafisti perché arrivi in Italia, ma vuoi andare in Germania, ti ritrovi fuori dai confini europei. Questo è il più grande deterrente. È fondamentale per smontare questo business, farò di tutto per farlo funzionare: ho tanti nemici ma anche tanti amici" e dunque "li faremo funzionare, rispettando il diritto internazionale, ma creando problemi seri ai trafficanti che mi hanno minacciato di morte". Sulla materia, per Meloni, "c'è aggressività perché la strategia del governo sta funzionando, gli sbarchi sono diminuiti del 60% e i rimpatri aumentati del 30%. Si vuole impedire che ci si metta un freno, ma ho preso degli impegni con gli italiani e farò tutto quello che posso per seguire le indicazioni che ho avuto" dagli elettori.