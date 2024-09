Migranti, Meloni: "D'accordo con Starmer per esplorare soluzioni nuove"

Sulla gestione dei migranti "siamo d'accordo sul fatto che non bisogna avere timore ad esplorare soluzioni nuove". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni incontrando a Roma il primo ministro inglese Keir Starmer. "Abbiamo parlato del protocollo Italia-Albania su cui il governo britannico ha molta attenzione, abbiamo offerto elementi per comprendere meglio questo meccanismo", ha spiegato Meloni. "Il fenomeno delle migrazioni illegali interessa tutto il continente europeo: siamo in accordo sul fatto che la prima cosa - ha sottolineato Meloni - è intensificare la lotta al traffico di essere umani unendo di più gli sforzi".