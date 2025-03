Migranti, Piantedosi: "Arrivi in calo, merito della deterrenza" | "I centri albanesi possono diventare Cpr"

"Gli arrivi di migranti sono in calo, merito della deterrenza. I centri albanesi possono diventare Cpr". Matteo Piantedosi, ministro degli Interni del governo Meloni, fa il punto sull'emergenza immigrazione clandestina e sui centri ad hoc in Albania, fortemente voluti dall'esecutivo e altrettanto fortemente criticati dall'opposizione. Confermando l'ipotesi di imprimere una virata sull'utilizzo dei centri albanesi di Gjader e Shengjin, finora rimasti vuoti. "Potrebbero avere un ruolo per rafforzare il sistema per rimpatriare i migranti irregolari che non hanno diritto a rimanere in Italia".