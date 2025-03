Migranti, l'Ue lancia il nuovo sistema di rimpatri: arriva l'ordine europeo

I rimpatri forzati saranno obbligatori quando una persona che soggiorna illegalmente nell'Ue non collabora, fugge in un altro Stato membro, non lascia l'Ue entro la scadenza stabilita per la partenza volontaria o rappresenta un rischio per la sicurezza. Questo approccio incentiva il rimpatrio volontario entro le scadenze stabilite per la partenza dall'Ue. Obblighi più severi per i rimpatriati controbilanciati da chiare garanzie: obblighi espliciti di cooperare con le autorità nazionali durante l'intera procedura di rimpatrio. A ciò si aggiungono chiare conseguenze in caso di mancata cooperazione, come la riduzione o il rifiuto di permessi o il sequestro di documenti di viaggio. Allo stesso tempo, saranno rafforzati gli incentivi alla cooperazione, incluso il supporto al rimpatrio volontario.