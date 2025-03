Migranti della Diciotti risarciti dal governo, Viminale: "La sentenza della Cassazione è ininfluente"

Significa che un altro giudice dovrà esprimersi. Dunque, al di là della affermazione di principio, al ministero seguiranno la questione per vedere "quale sarà l'esito pratico di queste quantificazioni in relazione al presunto, eventuale, danno che avrebbero ricevuto dei migranti per essere stati ospitati a bordo di una nave militare italiana, dove sono stati accuditi e rifocillati in seguito ad un salvataggio avvenuto in acque internazionali di competenza non italiana dove si trovavano a bordo di imbarcazioni di fortuna in balia delle onde". "L'opinabilità delle conclusioni di principio a cui sono addivenute le sezioni unite" sempre secondo il Viminale, troverebbe invece "conferma nel fatto che a tale pronunciamento si è arrivati dopo che la causa presentata dai migranti era stata rigettata in primo grado e in appello.