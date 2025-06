Truffa agli anziani, nonna Grazia inganna il truffatore e lo fa arrestare

Il truffatore finisce vittima della sua stessa truffa. Grazia, 79 anni, mentre era a pranzo con la propria famiglia riceve una telefonata e dall'altra parte del telefono un truffatore si finge suo nipote e le chiede dei soldi per aiutare la mamma per presunti problemi legali. La signora capisce subito che si tratta di una truffa e decide di stare al gioco: contatta, grazie anche all'aiuto dei figli, la polizia e convince il malintenzionato a presentarsi a casa sua per ritirare i soldi e i gioielli. Quando l'uomo arriva, però, ad attenderlo ci sono le forze dell'ordine che lo fermano prontamente.