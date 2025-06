"Il rischio è quello di colpevolizzare e di avere una mancanza di empatia che non ci porta nulla di buono. Io e mio marito, come tantissimi altri genitori, poniamo attenzione al comportamento dei nostri figli. Volevo porre l'attenzione sul fatto che ho notato che un pezzo di società è infastidito dai bambini, anche per via della diffusione del luogo comune che i genitori non siano in grado di educarli. Abituarci a quest'idea credo che non sia una scelta positiva. Non è obbligatorio mettersi nei panni degli altri, ma entrare nell'idea che sei in un luogo con altre persone potrebbe aiutare", conclude la donna.