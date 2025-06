"Pomeriggio Cinque News" è sceso per strada e ha raccolto le opinioni dei cittadini in diverse città italiane, dove non tutti sembrano accettare di buon grado i rincari. "5 o 6 euro è eccessivo per un gelato. Un cono 3,50 euro, invece, ci sta", commenta un ragazzo. "Io quando vado in gelateria guardo che il gelato sia buono, non sto tanto a guardare il prezzo", spiega un signore. "Più di 2 o 3 euro mi sembra eccessivo", conclude un altro passante.