Estate 2025, andare al mare è diventato un lusso

Tuttavia, nonostante gli aumenti, c'è chi non rinuncia a un estate da sogno. Come chi sceglie di soggiornare al Beach Club "Alpemare", uno dei più esclusivi di Forte dei Marmi. Il titolare, Fabio Giannotti, spiega a "Dritto e Rovescio" gli aumenti: "Per il secondo anno di seguito abbiamo ottenuto il titolo di miglior beach club d'Italia - ha detto -, abbiamo una clientela composta da italiani e stranieri, come russi, americani e cinesi. Abbiamo il tutto esaurito".