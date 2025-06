Estate e remise en forme: le diete amiche della salute dell’intestino

COME DIMAGRIRE IN MODO SANO – Un importante requisito per un regime alimentare capace di farci perdere peso e mantenerci in salute è il rispetto del microbiota intestinale, ovvero di quell’universo di microrganismi "buoni", come batteri, virus, funghi, lieviti e protozoi, che vivono in diverse aree del nostro corpo, in particolare nell'intestino: un microbiota in equilibrio favorisce, infatti, il corretto metabolismo degli alimenti, regola l’infiammazione e migliora l’assorbimento dei nutrienti. Si tratta dunque del migliore alleato della nostra linea, oltre che della salute in generale. L’estate è, tra l’altro, un momento particolarmente delicato per il nostro organismo, messo alla prova dalle temperature elevate e dalla stanchezza di un anno di lavoro: il caldo tende infatti a favorire la crescita dei batteri “cattivi” dell’intestino. Inoltre, non va dimenticato che attualmente in Italia circa il 20% della popolazione, in prevalenza donne, soffra di colon irritabile: in termini assoluti, si stima che siano circa 6 milioni di italiani a esserne affetti. Per questo è indispensabile, anche se si desidera snellire la propria silhouette in vista delle vacanze estive, avere un occhio di riguardo per il benessere del microbiota, per perdere peso in modo sano e per stare bene. Il consiglio arriva dal dottor Manuele Biazzo, nutrizionista, biologo molecolare e Direttore Scientifico del Centro Microbiota e Longevità della Toscana, il quale ci indica tre stili alimentari che favoriscono la salute dell’intestino e alcuni regimi che invece è meglio evitare. “Una dieta amica dell’intestino, ricca di fibre, polifenoli, alimenti fermentati e povera di zuccheri raffinati e grassi saturi, è lo strumento fondamentale per favorire un microbiota sano e diversificato”. Biazzo suggerisce quindi di favorire un menù ricco di alimenti integrali, verdure, legumi e cereali non raffinati, i quali nutrono i batteri buoni e promuovono un ambiente intestinale anti-infiammatori: per ottenere una perdita di peso non occorre eliminarli dal piano alimentare, ma basta controllarne le quantità. “La dieta non è solo carburante, è anche un messaggio biologico per il nostro ecosistema microbico interno" conclude il medico.